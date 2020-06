Mercoledì 3 giugno 2020 - 14:26

Fca sperimenta a Torino auto ibrida che riconosce Ztl

Presentato oggi il Turin Geofenzcing Lab

Torino, 3 giu. (askanews) – Un sistema infotelematico di bordo che permette ad auto ibride plug in di viaggiare in modalità elettrica all’interno delle Ztl urbane. Lo sta sperimentando Fca a Torino, dove ha attivato una collaborazione con il Comune. Il progetto si chiama Turin Geofenzcing Lab e ha per protagonista la Jeep Renegade 4xe, prodotta a Melfi. A presentare la sperimentazione, partita 6 mesi fa, è stato Roberto Di Stefano, responsabile dell’ente e-Mobility della regione Emea di Fra.

Il sistema infotelematico di bordo avvisa il guidatore con un messaggio sullo schermo della vettura dell’imminente ingresso nella zona a traffico limitato e attiva automaticamente l’uso del “Drive Mode Electric”, per proseguire così a zero emissioni. Se percorrendo la Ztl il guidatore decide di inserire per esempio la modalità “Hybrid” il sistema lo segnala immediatamente e invita a tornare all’elettrico. Qualora l’invito fosse ignorato, e l’auto percorresse tratti in modalità non elettrica all’interno della ZTL, la piattaforma digitale della Città di Torino, gestita da 5T, ne riceverebbe segnalazione tramite la strategia di comunicazione individuata dai partner attraverso il progetto. All’uscita dalla zona a traffico limitato, il sistema riporterà automaticamente il veicolo nella modalità che era stata impostata prima di accedere all’area con restrizioni. Il dialogo tra la Jeep Renegade 4xe, in grado di alternare la marcia in elettrico con quella a benzina, e l’infrastruttura ITS (Intelligent Transport Systems) del Comune è proprio garantito dal sistema Geofencing, grazie al quale la vettura ibrida plug-in può attraversare le zone riservate ai soli veicoli elettrici beneficiando degli stessi vantaggi a loro riservati.

“Torino è la prima città al mondo in cui l’auto può dialogare con un ente pubblico”, ha detto Di Stefano, annunciando che “due Jeep Renegade verranno donate a Torino per continuare la sperimentazione sugli accessi in Ztl”.

Partner dell’iniziativa sono 5T (la società “in-house” che per conto della Città di Torino gestisce la piattaforma e i varchi di accesso alla ZTL, integrati all’interno della Centrale della Mobilità del capoluogo piemontese), il Centro Ricerche di FCA – che sviluppa motopropulsori, sistemi veicolo, materiali, metodologie e processi innovativi per migliorare la competitività dei prodotti di FCA – e GTT, l’azienda torinese dei trasporti.

Una volta dimostrata l’affidabilità di questo tipo di tecnologia sui veicoli ibridi plug-in come la Jeep Renegade 4xe, sarà possibile realizzare policy che permettano a queste auto di attraversare le aree a traffico limitato beneficiando dell’equiparazione ai veicoli elettrici.

”Con la firma di questo protocollo d’intesa – ha sottolineato la sindaca Chiara Appendino nel corso della conferenza stampa di presentazione di “Turin Geofencing Lab” – la Città di Torino prosegue nel proprio impegno di laboratorio urbano per il testing e lo sviluppo di tecnologie innovative, il cui impiego possa contribuire a tutelare l’ambiente, favorire lo sviluppo di una mobilità sostenibile e, di fatto, rendere la città più vivibile”.

Secondo l’assessore ai Trasporti Maria Lapietra la sperimentazione “è un momento che fa la storia della mobilità sostenibile. Spero che altre case automobilistiche seguano a ruota Fca”.