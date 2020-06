Martedì 2 giugno 2020 - 15:54

Conti pubblici, dal Tesoro in arrivo un nuovo Btp a 10 anni

"Operazione nel prossimo futuro, in base a condizioni mercato"

Roma, 2 giu. (askanews) – Arriva un nuovo Btp con scadenza a 10 anni. Il ministero dell’economia ha affidato a Bnp Paribas, Citigroup, Hsbc France, Mps Capital Services, NatWest Markets e Unicredit “il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark a 10 anni Btp (scadenza primo dicembre 2030). La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato”.

Questa operazione, spiega il Tesoro, “è coerente con quanto contemplato nel recente aggiornamento delle Linee guida per la gestione del debito pubblico 2020, che prevedono la possibilità di ricorrere al sindacato di collocamento per l’emissione di titoli con scadenza inferiore o uguale ai 10 anni”.

Il programma di emissione per il secondo trimestre 2020 ha previsto inoltre “la possibile emissione di ulteriori nuovi titoli in aggiunta a quelli comunicati, in base alle condizioni dei mercati finanziari. L’emissione del nuovo Btp a sette anni prevista per il secondo trimestre viene posticipata al terzo trimestre 2020 per tenere conto dell’operazione annunciata”.