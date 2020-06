Lunedì 1 giugno 2020 - 16:37

Lufthansa: ok supervisory board al piano salvataggio da 9 miliardi

"Ora il confronto con i sindacati per attenuare l'impatto sociale"

Roma, 1 giu. (askanews) – Via libera del consiglio di sorveglianza della Lufthansa al piano di salvataggio da nove miliardi di euro, che prevede il coinvolgimento dello Stato come investitore. Il supervisory board del gruppo tedesco ha votato sì al pacchetto di misure stabilizzazione offerto dal Fondo di stabilizzazione economica (Wsf) della Repubblica federale e ha anche accettato gli impegni presi con la commissione europea. L’executive board di Lufthansa aveva approvato il piano di salvataggio venerdì 29 maggio.

“È stata una decisione molto difficile – afferma il presidente Karl-Ludwig Kley – e dopo una discussione intensa siamo arrivati alla conclusione di accettare la proposta dell’executive board. Raccomandiamo ai nostri azionisti di seguire questo percorso, anche se questo richiede di dare un contributo sostanzioso alla stabilizzazione della società. Tuttavia, dobbiamo riconoscere che per Lufthansa la strada da percorrere è molto difficile”.

“Stabilizzare Lufthansa – sottolinea il presidente dell’executive board Carsten Spohr – non è fine a se stesso. Insieme al governo tedesco, il nostro obiettivo deve essere difendere la nostra posizione di leadership nel trasporto aereo globale. Siamo grati a tutti coloro che sono coinvolti nel processo di stabilizzazione, compresi i clienti, i dipendenti e gli azionisti. Non li deluderemo e lavoreremo sodo per garantire la competitività e la redditività futura del gruppo”.

“La ripresa lenta del traffico aereo mondiale – aggiunge Spohr – rende inevitabile un adeguamento delle nostre capacità. Tra le altre cose, vogliamo discutere con i sindacati su come l’impatto di questa evoluzione possa essere attenuato nel modo più socialmente accettabile”.

Dopo questo via libera alle misure di stabilizzazione, è necessario adesso l’ok delle autorità antitrust e degli azionisti. Lufthansa ha deciso quindi di convocare l’assemblea straordinaria dei soci per il 25 giugno.

Glv