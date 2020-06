Lunedì 1 giugno 2020 - 15:35

Fca: Carmassi nuovo ad della Comau, in vista quotazione in Borsa

Nasi nominato presidente. Manley: nuova vita da società quotata

Roma, 1 giu. (askanews) – Paolo Carmassi è il nuovo amministratore delegato della Comau, società controllata da Fiat Chrysler. Lo comunica Fca, sottolineando che Alessandro Nasi “assumerà il ruolo di presidente della società”. Carmassi è stato nominato chief executive officer di Comau “in preparazione del suo futuro da leader a livello mondiale nella fornitura di sistemi, prodotti e servizi per l’Industria 4.0 e in vista della sua quotazione in Borsa”.

“Le nomine di Carmassi e Nasi – spiega l’amministratre delegato di Fca, Mike Manley – rappresentano un importante passo avanti per Comau nella preparazione della sua nuova vita da società quotata. Siamo particolarmente felici di dare il benvenuto a Paolo, che porta con sè un significativo bagaglio di esperienza per guidare Comau in questa nuova fase del suo sviluppo come partner di fiducia per aiutare le aziende a cogliere le opportunità offerte dall’Industria 4.0”.

Carmassi arriva alla Comau “con una significativa esperienza manageriale nella gestione di società ad alta tecnologia a livello globale. Negli ultimi quattro anni ha ricoperto un ruolo di leadership a Malvern Panalytical (un’azienda di Spectris), società riconosciuta nella produzione di strumentazione scientifica per l’analisi dei materiali”. In precedenza, Carmassi “era stato responsabile del settore aerospaziale nell’area Emea di Honeywell, gruppo in cui ha trascorso 23 anni con ruoli di crescente leadership, nel settore automobilistico e aerospaziale”.

Nasi è entrato nel gruppo Fiat nel 2005, dopo diverse esperienze professionali nel settore bancario e della finanza. Ha avuto ruoli di responsabilità in Fiat Powertrain Technologies, la divisione Motori e propulsori del gruppo Fiat, e in Cnh Industrial, gruppo che produce macchinari per l’agricoltura e le costruzioni. Attualmente è nel consiglio di amministrazione di Cnh ed è presidente di Iveco Defence Vehicles. Nasi è anche nel consiglio di amministrazione di Exor.

