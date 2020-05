Venerdì 29 maggio 2020 - 15:39

Nomisma: Gnudi e Dondi confermati presidente e ad

Chiuso il 2019 con il sesto attivo consecutivo

Roma, 29 mag. (askanews) – L’Assemblea annuale di Nomisma ha nominato Presidente per il terzo mandato consecutivo (decisione senza precedenti nella storia della società fondata nel 1981) il Dottor Piero Gnudi; confermato quale Amministratore Delegato il Dottor Luca Dondi dall’Orologio.

Il Consiglio d’Amministrazione vede l’ingresso di Gian Luca Galletti (indipendente), Remo Taricani (Unicredit), Walter Ottolenghi (Mediolanum) e Manuele Bonora (MPS).

Vengono confermati quali membri del CdA Antonio Calabrò (Pirelli), Gianpiero Calzolari (Granarolo), Stefano Cavazza (Crif), Carlo Gherardi (Crif), Maurizio Marchesini (Marchesini Group), Giovanni Pecci (BNL), Juan Enrique Perez Calot (BBVA), Stefano Rossetti (BPER), Giovanna Concezione Ruda (COVIVIO), Giulio Santagata (indipendente), Gian Luca Santi (Unipol) e Giordano Villa (Deutsche Bank).

Componenti del Collegio Sindacale sono Enrico Frasnedi, Erminio Chiappelli e Michele Colliva.

Nomisma ha chiuso il 2019 con il sesto bilancio consecutivo in attivo (valore della produzione 7 milioni di Euro) e vanta una posizione finanziaria netta di straordinaria solidità. Il Bilancio ha evidenziato un utile, al netto di 290.116 euro per imposte, di 716.484 euro, dopo aver effettuato accantonamenti per 500.000 euro, con un aumento del Margine Operativo Lordo (EBITDA) di oltre il 17%; il capitale investito ha superato i 14,6 milioni di euro a fronte di un patrimonio netto di 8,9 milioni di euro.