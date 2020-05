Mercoledì 27 maggio 2020 - 10:07

Istat: nel primo trimestre crolla fatturato servizi, mai così male

-6,2% sul trimestre precedente, -7,2% tendenziale

Roma, 27 mag. (askanews) – Nel primo trimestre 2020 si stima che l’indice destagionalizzato del fatturato dei servizi diminuisca del 6,2% rispetto al trimestre precedente e che l’indice generale grezzo registri una diminuzione, in termini tendenziali, del 7,2%. Lo ha reso noto l’Istat spiegando che, nei primi tre mesi del 2020, le condizioni della domanda e le misure di contenimento dell’epidemia di Covid-19 hanno determinato una forte diminuzione del fatturato delle imprese dei servizi. La flessione ha raggiunto, su base tendenziale, valori simili a quelli registrati durante la crisi del 2008-2009, mentre il calo congiunturale non ha precedenti (le serie storiche disponibili hanno inizio nel 2001).

I cali del fatturato hanno colpito in misura diversa i principali comparti, risultando particolarmente marcate in quelle attività maggiormente interessate dai provvedimenti di chiusura per il contenimento dell’emergenza sanitaria, quali quelle legate alla filiera del turismo.

L’indice del fatturato dei servizi nel primo trimestre 2020 registra variazioni congiunturali negative in tutti i settori. In particolare, si registra una diminuzione del 24,8% per le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione, del 6,4% per il Trasporto e magazzinaggio, del 6,0% per il Commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli e del 2,0% per le Agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese.

Notevolmente più contenute risultano le flessioni nei settori dei Servizi di informazione e comunicazione (-0,9%) e delle Attività professionali, scientifiche e tecniche (-0,4%).

Nel primo trimestre 2020 si registrano diminuzioni tendenziali per le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (-24,1%), per il Commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (-7,8%), per il Trasporto e magazzinaggio (-5,3%). Le variazioni negative sono più contenute per le Agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese (-2,8%), le Attività professionali, scientifiche e tecniche (-2,6%) e per i Servizi di informazione e comunicazione (-2,4%).