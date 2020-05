Lunedì 25 maggio 2020 - 11:21

Antitrust: stop a riferimenti ingannevoli su bracciali anti-Covid

Autorità apre istruttoria su impresa titolare del sito web Geolam

Roma, 25 mag. (askanews) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in via cautelare, ha disposto l’eliminazione dal sito https://www.geolam.info/di ogni riferimento all’efficacia dei dispositivi “Transmission Plus Braccialetto multifunzioni ad uso personale anti Covid-19”, “Placchetta combinata IMMUNITARIO + PSICHE”, “Placchetta IMMUNITARIO”, “Transmission braccialetto per uso personale”, “Transmission ciondolo per uso personale” e “Combiplus card multifunzione ad uso personale e per ambienti” nella prevenzione e cura del Covid-19. Lo annuncia l’Antitrust.

L’Autorità, inoltre, in base ad accertamenti svolti d’ufficio e ad una segnalazione del Ministero della Salute, ha anche avviato un procedimento istruttorio nei confronti dell’impresa individuale LAM di Luciano Mion, titolare del sito dove sono pubblicizzati e venduti i suddetti prodotti, definiti ingannevolmente “parafarmaci” e di cui si vantano gli effetti “anti Covid-19”.

“Nell’home page – spiega l’Authority – vengono descritte, tra l’altro, proprietà che agiscono contro batteri e virus, migliorano il processo respiratorio e rafforzano il sistema immunitario, tramite l’emissione di segnali elettromagnetici opposti a quelli emessi dal Covid-19 e da altri virus e batteri. L’uso di tali affermazioni, che non hanno alla base alcun processo di sperimentazione e validazione scientifica, è stato ritenuto integrare una pratica estremamente grave, tale da rendere indifferibile l’intervento in via d’urgenza dell’Autorità”.

“E’ stato ritenuto, in particolare – conclude l’Agcm -, che le modalità di promozione di tali prodotti siano prima facie ingannevoli e aggressive, in quanto sfruttano l’alterata capacità di valutazione del consumatore dovuta all’emergenza sanitaria determinata dall’infezione da Covid-19”.