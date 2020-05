Mercoledì 20 maggio 2020 - 19:39

Confindustria, Carlo Bonomi eletto presidente all’unanimità

Si parte da Industria 4.0, sostenibilità e nuove forme contratti

Roma, 20 mag. (askanews) – Carlo Bonomi è il nuovo presidente di Confindustria per il quadriennio 2020-2024, ereditando la guida di viale dell’Astronomia da Vincenzo Boccia. L’assemblea privata lo ha eletto sostanzialmente all’unanimità con 818 voti a favore, nessuno contrario e una sola scheda nulla. Dopo la designazione da parte del consiglio generale avvenuta lo scorso 16 aprile, Bonomi è stato formalmente eletto oggi dall’assemblea privata dei delegati, riunitasi in via telematica “con un’altissima partecipazione pari al 94,13% degli aventi diritto al voto e una percentuale record dei consensi espressi pari al 99,9%”.

In consiglio generale Bonomi fu invece designato con 123 voti a favore su 183, avendo la meglio su Licia Mattioli. L’assemblea pubblica, causa l’emergenza sanitaria, non si terrà domani (da tradizione si svolge il giorno dopo l’assemblea pubblica). Con ogni probabilità si svolgerà a fine settembre e una delle possibili date è quella del 28.

Il nuovo presidente degli industriali sarà affiancato da dieci vicepresidenti elettivi: Barbara Beltrame, con delega all’internazionalizzazione; Giovanni Brugnoli al capitale umano; Francesco De Santis alla ricerca e sviluppo; Luigi Gubitosi al digitale; Alberto Marenghi all’organizzazione, allo sviluppo e al marketing associativo; Maurizio Marchesini alle filiere e alle medie imprese; Natale Mazzuca all’economia del mare e al Mezzogiorno; Emanuele Orsini al credito, alla finanza e al fisco; Maria Cristina Piovesana ad ambiente e sostenibilità; Maurizio Stirpe al lavoro e alle relazioni industriali. A questi componenti si aggiungono i 3 vicepresidenti di diritto: Carlo Robiglio, presidente della Piccola industria; Alessio Rossi, presidente dei giovani imprenditori; Vito Grassi, presidente del consiglio delle rappresentanze regionali. Bonomi ha tenuto per sé le deleghe al centro studi, all’Europa e alle politiche industriali.

Nel suo intervento Bonomi ha ribadito alcuni punti del suo programma e la critica al pregiudizio anti imprese. Ripresa del progetto Industria 4.0, sostenibilità ambientale e necessità di nuove forme contrattuali sono i capitoli di partenza di un possibile rilancio. Tutto questo, secondo Bonomi, insieme con la necessità di una riduzione strutturale del maxi-debito italiano per rientrare nei parametri medi dell’Unione europea. E ancora la necessità di riforme profonde del sistema Paese perché servono cambiamenti radicali.

Vincenzo Sannino