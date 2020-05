Martedì 19 maggio 2020 - 14:01

Il denaro resta lo scopo principale del cybercrimine

DBIR 2020 Verizon: più attenzione al lavoro da remoto

Roma, 19 mag. (askanews) – Il guadagno economico rimane lo scopo principale per il crimine informatico, con quasi 9 violazioni su 10 (86%) fra quelle analizzate motivate da finalità finanziarie.

Lo rivela il Data Breach Investigations Report 2020 di Verizon Business (DBIR 2020). La maggioranza delle violazioni continua a essere causata da attori esterni – il 70% – con il crimine organizzato che ne rappresenta il 55%. Il furto di credenziali e gli attacchi social engineering, così come il phishing e le compromissioni delle e-mail aziendali causano la maggior parte delle violazioni (oltre il 67%), e in particolare il 37% delle violazioni legate al furto di credenziali è stata determinata dall’utilizzo di credenziali rubate o deboli e il 25% ha coinvolto attività di phishing. L’errore umano ha invece interessato il 22% delle violazioni.

Rispetto al 2019, il DBIR 2020 ha anche messo in evidenza il raddoppio delle violazioni delle applicazioni web, che si attestano al 43%, e che nell’80% di questi casi sono state utilizzate credenziali rubate – una tendenza preoccupante considerando che i principali flussi di lavoro aziendali si stanno spostando sempre più verso il cloud. Anche il ransomware ha visto un leggero aumento, rilevato quest’anno nel 27% degli attacchi malware (rispetto al 24% del DBIR 2019). Il 18% delle organizzazioni ha riferito di aver bloccato almeno un attacco ransomware durante lo scorso anno.

“Man mano che il lavoro da remoto aumenta a causa della pandemia globale, la sicurezza end-to-end abbraccia l’intero flusso di lavoro, dal cloud al laptop dei dipendenti, diventando fondamentale – ha affermato Tami Erwin, CEO di Verizon Business -. Oltre a proteggere i loro sistemi dagli attacchi, esortiamo tutte le aziende a continuare la formazione dei dipendenti man mano che gli schemi di phishing diventano sempre più sofisticati e dannosi”.

Il DBIR 2020 ha ribadito l’esistenza di modelli comuni riscontrati nei processi di attacco informatico, consentendo alle organizzazioni di identificare gli obiettivi dei malintenzionati mentre l’aggressione è ancora in corso. Se associati al tipo di minaccia (ad es. errore, malware, fisica, pirateria informatica), questi processi di violazione possono aiutare a prevedere l’eventuale obiettivo della stessa, consentendo così di bloccare gli attacchi sul nascere. Le organizzazioni sono quindi in grado di ottenere una sorta di “vantaggio per la difesa ” e comprendere meglio dove concentrare gli sforzi per la sicurezza.

E le piccole imprese non sono immuni: il numero crescente di piccole e medie imprese che utilizzano applicazioni e strumenti cloud e web le ha rese i principali obiettivi per i cybercriminali. I risultati DBIR del 2020 mostrano che il phishing è la principale minaccia per le piccole organizzazioni e rappresenta oltre il 30% delle violazioni, seguita dall’uso di credenziali rubate (27%) e dai dumper per le password (16%).

Gli aggressori hanno preso di mira credenziali, dati personali e altri dati interni relativi al tipo di attività svolta quali cartelle cliniche, informazioni riservate o dati di pagamento. Oltre il 20% degli attacchi ha riguardato applicazioni web e ha comportato l’uso di credenziali rubate.

Il DBIR 2020 include un’analisi dettagliata di 16 settori e mostra che, nonostante la sicurezza resti una sfida a tutto tondo, ci sono differenze significative tra i vari verticali. Ad esempio, nel settore manifatturiero, il 23% degli attacchi malware è stato causato da ransomware, rispetto al 61% nel settore pubblico e all’80% nell’istruzione. Gli errori hanno rappresentato il 33% delle violazioni nel settore pubblico, ma solo il 12% di quelle nel settore produttivo. Altri dati significativi sui vari settori includono il Manifatturiero, dove gli attori esterni che sfruttano malware, come dumper di password, capturer per i dati delle app e downloader per ottenere dati proprietari a scopo di lucro, rappresentano il 29% delle violazioni del settore produttivo.

Ancora, il Retail: il 99% degli incidenti è stato motivato da finalità economiche, con i dati di pagamento e credenziali personali che continuano ad essere informazioni appetibili. Le applicazioni web, e non più i dispositivi Point of Sale (POS), sono ora la principale causa di violazioni in quest’ambito.

Finanza e assicurazioni: il 30% delle violazioni in questo settore è stato causato da attacchi alle applicazioni web, lanciati principalmente da attori esterni che utilizzano credenziali rubate per ottenere l’accesso ai dati sensibili archiviati nel cloud. Il passaggio ai servizi online è un fattore chiave.

Istruzione: quest’anno gli attacchi ransomware sono raddoppiati, rappresentando a oggi circa l’80% degli attacchi malware – contro il 45% dell’anno scorso – mentre il social engineering ha rappresentato il 27% degli incidenti.

Sanità: il banale errore umano ha determinato il 31% delle violazioni del settore sanitario, di cui il 51% è costituito da violazioni esterne (rispetto al 42% del DBIR 2019), poco più frequenti di quelle causate dagli addetti ai lavori che si attestano al 48% (59% nel report 2019). A causa del maggior accesso alle credenziali, questo settore rimane quello con il più alto numero di attacchi provenienti dall’interno.

Settore pubblico: Il ransomware ha rappresentato il 61% degli attacchi malware. Il 33% delle violazioni è stato determinato da incidenti causati dagli addetti ai lavori. Tuttavia, le organizzazioni sono notevolmente migliorate nell’individuare le violazioni: grazie all’introduzione di standard di reportistica legislativa, solo il 6% delle violazioni non è stata scoperta per un anno, rispetto al 47% rilevato nell’edizione precedente. Trend regionali

Le 81 aziende coinvolte nel DBIR 2020 hanno fornito ai ricercatori approfondimenti specifici sulle tendenze informatiche regionali, evidenziando le principali similarità e differenze. Ad esempio, le violazioni motivate da finalità finanziarie hanno rappresentato il 91% dei casi in Nord America, rispetto al 70% in Europa, Medio Oriente e Africa e 63% nell’area Asia-Pacifico.

Alex Pinto, fra i principali autori del Data Breach Investigations Report di Verizon Business, ha commentato: “I titoli dei giornali sui temi della sicurezza spesso parlano di spionaggio o di vendetta, come motivazioni chiave per il cyber-crimine – i nostri dati mostrano che non è così. Il guadagno economico continua a spingere la criminalità organizzata a sfruttare le vulnerabilità del sistema o l’errore umano. La buona notizia è che le organizzazioni possono fare molto per proteggersi, incluso trovare schemi comuni nei diversi percorsi che caratterizzano un attacco informatico – questo è un punto di svolta per la sicurezza – che rimette il controllo nelle mani delle organizzazioni”.