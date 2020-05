Martedì 19 maggio 2020 - 12:46

Domani l’assemblea di Confindustria, al via la presidenza Bonomi

Slitterà a settembre, invece, la tradizionale assemblea pubblica

Roma, 19 mag. (askanews) – Da domani Carlo Bonomi prenderà ufficialmente la guida di Confindustria. L’assemblea privata degli industriali eleggerà, con voto online, il nuovo presidente e la sua squadra dopo la designazione da parte del Consiglio generale avvenuta lo scorso 16 aprile. In quell’occasione Bonomi, con 123 voti a favore su 183, ha avuto la meglio su Licia Mattioli, l’altra candidata in corsa. Vincenzo Boccia si appresta, dunque, a passare il testimone a Bonomi che guiderà Confindustria per i prossimi quattro anni. Dopo l’estate, probabilmente a fine settembre, si terrà la tradizionale assemblea pubblica, slittata a causa della pandemia.

Il nuovo presidente ha davanti a sè delle sfide molto difficili. Il lockdown legato all’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio l’economia italiana e spento i motori di numerose imprese. Secondo le previsioni del Centro Studi di Confindustria, quest’anno, il Pil crollerà del 9,6% e la risalita sarà faticosa. Per questo la priorità resta garantire una liquidità immediata alle aziende. Dopo l’iniziale delusione per i primi provvedimenti del Governo, con il Dl rilancio è arrivato il taglio dell’Irap, un primo risultato utile per le aziende. Ma la strada è ancora lunga e molto resta da fare per la ripartenza degli investimenti, per liberare il Paese dall’eccesso di burocrazia e per velocizzare i pagamenti dei debiti della Pubblica amministrazione.

Sul fronte del lavoro, la disoccupazione e l’inattività sono destinate a crescere e Bonomi ha già detto, nelle sue prime uscite da presidente designato, che l’autunno alle porte sarà molto difficile e l’esplosione dell’emergenza sociale è un rischio concreto. Bonomi ha anche lamentato il ritorno nel Paese di un “pregiudizio fortemente antindustriale”. Cruciale sarà, ora, costruire un dialogo con i sindacati magari raccogliendo l’appello a cambiare insieme le regole del lavoro arrivato dalla laeder della Cisl, Annamaria Furlan. La sfida sarà anche quella di regolamentare lo smart working come chiede la Cgil di Maurizio Landini.

Mlp