Martedì 19 maggio 2020 - 13:10

Dl Rilancio: 40 mln a scuole paritarie primarie e secondarie

Ristori 'proporzionali' per mancati versamenti fino 16 anni età

Roma, 19 mag. (askanews) – Nell’ultima bozza del dl Rilancio che la Ragioneria dello Stato sta mettendo a punto per trasmettere il testo alla firma del Capo dello Stato, entra un finanziamento di 40 milioni di euro nel 2020 per le “scuole primarie e secondarie paritarie”.

Le scuole primarie e secondarie paritarie sono state al centro di un braccio di ferro in questi giorni tra i partiti della maggioranza, con Iv pronta a dare battaglia. Ieri ad esprimere “forte preoccupazione” è stata la Conferenza Episcopale Italiana (Cei), che ha parlato di “sperequazioni di trattamento” che mettono a rischio la stessa sopravvivenza degli istituti.

L’ultima bozza del decreto prevede ora un nuovo comma che recita così: “alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione, è erogato un contributo complessivo di 40 milioni di euro nell’anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino ai sedici anni di età, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19”.

“Con decreto del ministro dell’Istruzione – spiega la norma – il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni fino a sedici anni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni fino a sedici anni di età iscritti nell’anno scolastico 2019/2020”.

Cos