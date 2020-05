Martedì 19 maggio 2020 - 08:38

Dl liquidità, Tomasi: Aspi chiederà la garanzia dello Stato

L'Ad: "nostro malgrado non c'è altra via"

Milano, 19 mag. (askanews) – Autostrade per l’Italia chiederà la garanzia dello Stato. In un’intervista al Sole 24 Ore, l’Ad di Aspi, Roberto Tomasi, alla domanda se la società farà ricorso alla garanzia dello Stato prevista dal Dl liquidità, ha risposto: “nostro malgrado non c’è altra via”.

“Il decreto Milleproroghe con il taglio del rating che abbiamo subito a gennaio – ha spiegato – ha condizionato immediatamente la nostra possibilità di accedere al credito, anche alle linee che erano in discussione. Stiamo lavorando per ottenere una cifra attorno a 1,2 miliardi per stipendi e investimenti. Mi auguro che anche con Cdp si riesca a raggiungere una soluzione per sbloccare linee definite nel 2017”.