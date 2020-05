Lunedì 18 maggio 2020 - 12:11

Birra Peroni, Paolo Catapano nominato Head of Off Premise Channel

Da nove anni in azienda con compiti nel trade Marketing

Roma, 18 mag. (askanews) – Birra Peroni annuncia la nomina di Paolo Catapano come Head of Off Premise Channel. Da nove anni in azienda, Catapano ha precedentemente ricoperto ruoli nell’area Trade Marketing e Sales come Head of Transformation On Premise, Region Manager South OFF Premise e On Premise Franchisee Channel Manager.

Dopo il conseguimento della Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, inizia la sua esperienza lavorativa nel dipartimento Marketing di L’Oreal per poi arrivare in Coca-Cola HBC ricoprendo diversi ruoli in area Trade Marketing.

“Sono orgoglioso di affidare il canale moderno a Paolo. Il suo profilo professionale e la sua esperienza ci aiuteranno a costruire la strategia di canale in partnership con i nostri clienti per i prossimi anni.” dichiara Davide Gibertini, Direttore Commerciale di Birra Peroni. “Sono certo che il suo contributo sarà determinante e ci aiuterà a mettere in campo le migliori idee e attività per vincere sul mercato.”