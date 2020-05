Mercoledì 13 maggio 2020 - 18:00

Moda, Dedagroup Stealth acquisisce la britannica Zedonk

La società inglese ha conquistato 650 aziende con il suo software

Roma, 13 mag. (askanews) – Dedagroup Stealth acquisisce la britannica Zedonk. Lo comunica la società di Trento che “da 30 anni, con la sua piattaforma software, accompagna nella crescita i più grandi brand del fashion e del luxury retail”. Zedonk, nata a Londra nel 2007, ha conquistato con il software Erp (Enterprise resource planning) oltre 650 aziende e brand in tutto il mondo. L’operazione, “oltre alle fondamentali sinergie industriali, apre per il gruppo un nuovo presidio geografico e una nuova sede sulla piazza di Londra, dove confluiranno i consulenti di Dedagroup Stealth già presenti nel Regno Unito al fianco del team di Zedonk”.

Tra le poche società al mondo “ad aver sviluppato un’offerta dedicata che include un ampio ventaglio di soluzioni software per la gestione efficiente e flessibile di tutti i processi produttivi e distributivi dei prodotti fashion, sempre più in ottica ominicanale, Dedagroup Stealth ha conquistato la leadership nella fascia di mercato dei grandi brand e degli operatori di medie dimensioni”. L’acquisizione di Zedonk “apre e accelera la penetrazione di Dedagroup Stealth anche nell’interessante fascia delle piccole realtà”.

“Di fronte alla difficoltà del momento – afferma il presidente esecutivo di Dedagroup, Marco Podini – non ci fermiamo e continuiamo a mettere in campo tutto quello che sappiamo e possiamo fare per sostenere le industrie in cui operiamo. Sono orgoglioso al pensiero che la nuova fase di crescita che abbiamo definito per il nostro gruppo possa portare valore alla complessa ripresa che ci attende, e inizi con un’importante acquisizione che tocca un settore come quello della moda, da sempre fiore all’occhiello dell’industria italiana nel mondo”.

“Da molto tempo – sottolinea l’amministratore delegato di Dedagroup Stealth, Mimmo Solida – cercavamo una soluzione in grado di sostenere anche designer, piccoli marchi e startup della moda nel loro percorso di crescita con un ventaglio di soluzioni che coprono i processi ‘core’ del fashion, dalla supply chain alle vendite, in modo efficiente per poter pianificare e affrontare l’internazionalizzazione”. Questa operazione “porta quindi valore sul mercato e al contempo supporta la nostra strategia di espansione sia a livello geografico che di business, aggiungendo al nostro portafoglio di prodotti e alla consolidata esperienza sui grandi brand una soluzione Cloud che completa la nostra esperienza progettuale”.