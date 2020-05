Mercoledì 13 maggio 2020 - 17:05

Cementir: perdita primo trimestre a 5 milioni, guidance ritirata

"Supereremo la pandemia ben posizionati per ripresa dei mercati"

Roma, 13 mag. (askanews) – Cementir chiude il primo trimestre con una perdita ante-imposte di 5 milioni di euro, in peggioramento rispetto alla perdita di 0,3 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso. Lo comunica la società del gruppo Caltagirone dopo il consiglio di amministrazione sui risultati trimestrali. “Tenuto conto – sottolinea Cementir – del livello di incertezza senza precedenti riguardante la durata, l’ampiezza e la gravità della pandemia da coronavirus, ritiriamo la guidance per il 2020 e prevediamo di fornire un aggiornamento dopo i risultati del primo semestre”.

“Nel primo trimestre – spiega il presidente e amministratore delegato Francesco Caltagirone Jr – il gruppo ha riportato un aumento a doppia cifra dei volumi di cemento venduti e un margine operativo lordo in leggera diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2019, principalmente a causa del costo una-tantum per una transazione legale relativa a operazioni precedenti. L’impatto del Covid-19 è stato marginale, soprattutto nel mese di marzo e circoscritto a Belgio, Francia e, in misura minore, a Cina e Malesia”.

“L’impatto combinato – evidenzia Cementir – del rallentamento della domanda e del blocco imposto da diversi governi, in risposta alla pandemia, determinerà un’ulteriore contrazione dei volumi di vendita del gruppo in Europa occidentale, Turchia e Stati Uniti nel secondo trimestre 2020. Prevediamo che il Nord Europa rimarrà relativamente indenne rispetto al rallentamento generale, con l’eccezione della Norvegia, dove la diminuzione del prezzo del petrolio sta mettendo a dura prova l’intera economia. Al contrario, sia in Cina sia in Malesia le attività di produzione sono riprese e si stanno progressivamente normalizzando”.

Glv

“Stiamo attuando – aggiunge la società – azioni di mitigazione ad ampio raggio per ridurre i costi, preservare la liquidità e limitare gli investimenti. In particolare, abbiamo posticipato di qualche trimestre gli investimenti non necessari, fino a un importo di 30 milioni e monitoriamo costantemente le dinamiche delle rimanenze e dei crediti per massimizzare la generazione di cassa. Grazie alla nostra diffusa presenza geografica, alla solidità patrimoniale, all’offerta diversificata di prodotti, confidiamo di poter superare questa difficile congiuntura e riteniamo di essere ben posizionati per la ripresa nei nostri mercati”.

Glv