Domenica 10 maggio 2020 - 10:18

Dl rilancio, Catalfo: altri 16 miliardi per la cassa integrazione

Il bonus 600 euro per gli autonomi sarà automatico

Milano, 10 mag. (askanews) – Il decreto Rilancio “prevederà fino a un massimo di altre 9 settimane di cassa integrazione e assegno del Fondo di integrazione salariale. Stanzieremo più di 16 miliardi”. Lo ha detto la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, in un’intervista al Corriere della Sera. (“Basteranno per tutte le richieste, quelle relative al decreto Cura Italia e le nuove che arriveranno. Sulla cassa in deroga verrà istituito con le Regioni e l’Inps un comitato tecnico per verificare dove si crea l’imbuto”.

In riferimento ai ritardi riscontrati per il bonus di 600 euro per gli autonomi, la Catalfo ha detto: “Col prossimo decreto l’indennizzo sarà pagato in automatico, senza bisogno di presentare una nuova domanda. Inoltre, il mese successivo, per gli stagionali ancora disoccupati e i professionisti che hanno subito un calo del 33% del fatturato, salirà a mille euro. Per le microimprese ci saranno indennizzi a fondo perduto da mille a 5mila euro, secondo la tipologia d’azienda e il suo fatturato”. Per colf e badanti “ci sarà un indennizzo di 500 euro per due mensilità”.