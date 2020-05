Sabato 9 maggio 2020 - 16:12

Baldassarri: pagare le imprese coi fondi perduti già a bilancio

Indennizzo per mancato fatturato durante lockdown

Milano, 9 mag. (askanews) – Trasferire alle imprese e ai lavoratori autonomi i fondi perduti messi ogni anno a bilancio, come indennizzo a fondo perduto per i mancati ricavi di questi mesi di blocco delle attività. A proporlo è l’economista Mario Baldassarri, già viceministro dell’Economia e oggi presidente del Centro Studi Economia Reale.

“Nel 2019 abbiamo distribuito oltre 50 miliardi di fondi perduti e, soprattutto, diciamo che continueremo nel 2020 e nel 2021 a distribuirne ancora per 55 miliardi quest’anno e altri 50 miliardi l’anno prossimo”, ha spiegato Baldassarri ad askanews. “Sarebbe il caso di dire, almeno questo anno, che quelle risorse già scritte a bilancio devono servire per pagare un indennizzo a fondo perduto a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi per il mancato fatturato subìto per la chiusura per decreto delle loro attività, facilmente e giustamente calcolabile sulla base di quanto dichiarato lo scorso anno”.