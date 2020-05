Venerdì 8 maggio 2020 - 23:11

Scampato pericolo rating, Moody’s non aggiorna valutazione Italia

E Dbrs Morningstar si limita a peggiorare le prospettive a negative

Roma, 8 mag. (askanews) – Scampato pericolo, per ora, sui rating dell’Italia. Il più temuto ed atteso era il possibile aggiornamento da parte di Moody’s, perché dopo un declassamento operato nel 2018 la sua valutazione di affidabiltà creditizia sull’Italia, a Baa3 è ormai solo un gradino al di sopra del livello ritenuto speculativo (in gergo, spazzatura: “junk”) L’outlook però era stabile e dopo la chiusura dei mercati Usa, con un comunicato, l’agenzia si è limitata a ricordare che in base agli obblighi imposti dalla normative europee vi erano due possibili date di revisioni: l’8 maggio e il 6 novembre 2020. Quindi per ora nulla di fatto.

Sempre oggi invece l’agenzia Dbrs Morningstar ha confermato a BBB (high) il rating sull’Italia, ma ha rivisto da stabile a negativo il “trend” su tutte le valutazioni. Con un comunicato, ha spiegato che questo peggioramento riflette la considerevoli incertezza su quelle che saranno le ricadute della crisi pandemica da Covid-19.

Dbrs riprende le previsioni del Fmi, secondo cui l’effetto combinato della recessione e delle spese supplementari dovute alla crisi pandemica, faranno lievitare il debito-Pil dell’Italia al 155,5% alla fine di quest’anno. E spiega che una protratta fase di perdita di capacità produttiva minerebbe ulteriormente il già fragile potenziale di crescita del Paese, zavorrandone la capacità di sostenere i conti nel futuro.

La conferma del rating BBB (high) riflette invece “diversi fattori”, aggiunge l’agenzia. Primo, l’attesa che l’Italia riesca a gestire l’aumento di fabbisogno in un contesto di tassi bassi. Il fatto che come tutti i pesi dell’area euro beneficerà del piano di acquisti di titoli della Bce, che l’agenzia non ritiene verrà minato dalla Corte costituzionale tedesca. In più, l’Italia ha una economia sana e diversificata, con un avanzo di partite correnti e uno dei più bassi livelli di indebitamento del settore privato nei Paesi avanzati.

Infine, il sistema bancario italiano oggi è in una posizione più forte del passato, conclude Dbrs, e ha compiuto progressi nel ridurre consistentemente le poste problematiche, anche se la crisi si ripercuoterà sulla qualità degli asset e il costo del rischio. La chiusura di seduta che ha preceduto il mancato aggiornamento di Moody’s (che ha obblighi di anticipare in Europa le sue decisioni alle istituzioni) ha visto un netto calmieramento dei Btp, con tassi sui titoli decennali moderarsi all’1,82% e lo spread ridursi a 234 unti base.