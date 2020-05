Venerdì 8 maggio 2020 - 12:30

Leonardo: l’aereo da addestramento M-345 pronto per il mercato

La DAAA ha rilasciato la Initial Certification

Milano, 8 mag. (askanews) – L’aereo da addestramento M-345 è pronto per il mercato mondiale. Lo annuncia Leonardo, spiegando che la Direzione Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (DAAA), ente certificatore del Ministero della Difesa Italiano, ha rilasciato la Initial Certification per il velivolo. La certificazione rappresenta il traguardo di un’intensa attività che ha previsto circa 200 voli e il supporto fondamentale del Reparto Sperimentale Volo, del 61° Stormo e del 10° Reparto Manutenzione Velivoli dell’Aeronautica Militare.

“Il riconoscimento della certificazione iniziale dell’M-345 – ha spiegato Lucio Valerio Cioffi, Capo Divisione Velivoli di Leonardo – conferma le caratteristiche e le capacità di questo aereo, unico nel suo genere per prestazioni, costi di acquisizione e gestione, proiettando questo aereo a pieno titolo sul mercato internazionale. Il risultato raggiunto, sottolinea Cioffi, è il frutto di una forte sinergia tra industria, DAAA e Forza Armata in ottica di Sistema Paese che si inserisce appieno nel solco dell’eccellenza nell’addestramento riconosciuta a livello internazionale alle Forze Armate italiane”.