Giovedì 7 maggio 2020 - 12:11

Mps: perdita primo trimestre 244 milioni, patrimonio resta solido

"Impatto coronavirus, pesano le rettifiche. Bene la liquidità"

Roma, 7 mag. (askanews) – Mps chiude il primo trimestre con un una perdita netta di 244 milioni, un risultato in peggioramento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso anche perchè “include rettifiche addizionali non ordinarie per 193 milioni legate al nuovo contesto macroneconomico”. Lo comunica la banca senese dopo il consiglio di amministrazione sui risultati trimestrali. I primi tre mesi sono stati “impattati dall’emergenza coronavirus” e sul risultato netto hanno inciso anche “componenti negative non operative per 112 milioni”.

A gennaio-marzo, spiega il Montepaschi, il risultato operativo lordo è stato di 181 milioni, “con buona tenuta delle commissioni, stabili nel trimestre nonostante l’emergenza”. In crescita, nei primi due mesi dell’anno, “la dinamica commerciale grazie alla forza della rete”. Nel primo trimestre sono stati fatti nuovi mutui per 1,9 miliardi di euro (+13%), sono stati collocati prodotti di risparmio gestito per 3,2 miliardi (+22%) ed è aumentata la raccolta diretta commerciale di 3,1 miliardi rispetto allo scorso dicembre.

La risposta della banca all’emergenza coronavirus è stata “tempestiva ed efficace. La continuità operativa è stata garantita da subito, con medie settimanali dei dipendenti in lavoro agile anche oltre l’85% e con un’efficiente turnazione dell’apertura delle filiali per il supporto a famiglie e imprese”. È proseguito inoltre “il percorso di riduzione del gross Npe ratio: è all’11,8%, contro il 12,4% di dicembre”.

“La banca – aggiunge Mps – può contare su solide basi per affrontare la grave crisi in corso. I coefficienti patrimoniali sono oltre i requisiti regolamentari: il transitional Cet1 ratio e il Tier 1 ratio sono al 13,6%, mentre il Total capital ratio è al 16,2%. Solida la posizione di liquidità, anche dopo il rimborso nel trimestre di 8 miliardi di titoli assistiti da garanzia governativa”.

