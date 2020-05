Giovedì 7 maggio 2020 - 18:53

Fondazione Golinelli, 5 startup finaliste a call Life Science

Beneficeranno di un investimento di un milione di euro

Bologna, 7 mag. (askanews) – “Non ci sono risorse, o sono tutte congelate, e se in questa fase non si investe con coraggio e responsabilità, si rischia di distruggere tutto quanto di buono fatto in questi anni. Non si può aspettare ancora per molto la primavera per scongelare le scorte, altrimenti molte realtà giovani e promettenti, ma ancora fragili, non ce la faranno a sopravvivere”. Così il presidente Andrea Zanotti ha assicurato l’investimento di un milione di euro da parte della fondazione Golinelli di Bologna per la seconda edizione di “Life Science Innovation 2020”.

Al bando internazionale rivolto a progetti di innovazione e nuove imprese del settore delle scienze della vita si sono candidate 137 start-up innovative. Cinque quelle che hanno superato positivamente la selezione: Bacfarm, Lighthouse Biotec, Nib Biotec, PerForms, e Recornea, che ha dimensioni internazionali e collegamenti con Singapore e il sud-est asiatico.

I cinque team selezionati avranno l’opportunità di intraprendere un percorso di incubazione e accelerazione con G-Factor, l’incubatore-acceleratore della fondazione Golinelli rivolto a realtà imprenditoriali emergenti. Le start-up saranno coinvolte nel programma G-Force che accelera i talenti e la crescita dei team nella dimensione imprenditoriale e in quella scientifica attraverso workshop, mentoring, coaching, recruiting e matching con potenziali partner industriali.