Mercoledì 6 maggio 2020 - 17:53

Coronavirus, ok a detrazioni fiscali per mascherine “conformi”

Sconto semplificato per donazioni dirette alla Protezione civile

Roma, 6 mag. (askanews) – L’acquisto di mascherine per la protezione individuale dà diritto allo sconto del 19% nella dichiarazione dei redditi se si tratta di dispositivi medici con marcatura CE. È una delle precisazioni contenute in una circolare firmata dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, che offre nuovi chiarimenti interpretativi sull’applicazione delle misure fiscali previste dal decreto Cura Italia e dal decreto liquidità per l’emergenza coronavirus.

Lo scontrino o la fattura d’acquisto delle mascherine, sottolinea l’agenzia fiscale, “devono indicare il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo”. Inoltre “basta l’estratto conto o la ricevuta per aver diritto allo sconto fiscale sulle donazioni dirette alla Protezione civile su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza coronavirus”.

I quesiti cui l’Agenzia delle entrate ha dato risposta sono stati inviati dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle direzioni regionali, e spaziano dalla sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e i procedimenti amministrativi agli effetti degli atti in scadenza fino al bonus ai lavoratori dipendenti.

