Martedì 5 maggio 2020 - 14:45

Fca: per Maserati consegne -44% nel primo trimestre, ricavi -46%

"Per caduta domanda in Cina-Ue e stop produzione per coronavirus"

Roma, 5 mag. (askanews) – Primo trimestre molto negativo per il marchio Maserati del gruppo Fca, con consegne e ricavi quasi dimezzati per effetto del coronavirus. A gennaio-marzo, afferma Fiat Chrysler, le consegne di macchine della Maserati sono diminuite del 44%, “principalmente per effetto della caduta della domanda, soprattutto in Cina e in Europa, e della sospensione temporanea della produzione a partire dal 12 marzo”.

I ricavi netti hanno segnato una flessione del 46%, “in linea con le minori consegne e lo sfavorevole mix di mercato e modelli”.

Glv