Martedì 5 maggio 2020 - 09:17

Fase 2, De Micheli: per le biciclette incentivi fino a 500 euro

La ministra dei Trasporti: soldi ai Comuni per piste ciclabili temporanee

Roma, 5 mag. (askanews) – Il decreto Maggio, in dirittura d’arrivo, prevede incentivi sia per l’acquisto sia per lo sharing di monopattini e bici, compresi quelli elettrici. Lo annuncia la ministra dei Trasporti, Pola De Micheli, in una intervista a la Repubblica.

“Per le biciclette – spiega – è previsto fino a un massimo di 500 euro. Ma non verrà calcolato per soglie di reddito. Ci sarà un rimborso dopo l’acquisto. E’ un meccanismo già sperimentato. E ai Comuni daremo soldi e regole per realizzare piste ciclabili temporanee, dove potranno circolare solo due ruote non a motore”.

sam