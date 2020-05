Lunedì 4 maggio 2020 - 17:54

Tesoro: fabbisogno primi 4 mesi mesi balza a 48,8 miliardi

Forte calo incassi fiscali per sospensioni legate al coronavirus

Roma, 4 mag. (askanews) – Peggiora l’andamento dei conti pubblici per effetto della pandemia di coronavirus. Nei primi quattro mesi dell’anno, comunica il ministero dell’economia, il fabbisogno del settore statale è stato di circa 48,8 miliardi, in aumento di circa 17 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2019. Ad aprile in particolare il fabbisogno è stato di 17,9 miliardi, in aumento di circa 15 miliardi nel confronto con lo stesso mese dell’anno scorso (2,919 miliardi).

Ad aprile, sottolinea il Tesoro, nel confronto con lo stesso mese del 2019 il saldo del settore statale “ha risentito della forte contrazione degli incassi fiscali, sulla quale hanno inciso le sospensioni dei versamenti tributari e contributivi disposte dai provvedimenti legislativi emanati per contenere l’emergenza coronavirus”.

Dal lato della spesa “si segnalano i maggiori prelievi dell’Inps per l’erogazione delle indennità previste dal decreto Cura Italia e i maggiori pagamenti degli enti territoriali e delle amministrazioni centrali per sostenere le misure legate al contenimento dell’emergenza. La spesa per interessi sui titoli di Stato mostra un leggero aumento di circa 200 milioni”.

Glv