Lunedì 4 maggio 2020 - 18:01

Borse Ue a picco Francoforte -3,63%, Parigi -4,24%, Milano -3,70%

Euro cala a 1,0907 dollari

Roma, 4 mag. (askanews) – Borse europee di nuovo in pesante caduta in avvio di settimana e con aggravamenti dei ribassi in chiusura degli scambi. Francoforte ha siglato le contrattazioni al meno 3,63%, Parigi con un crollo del 4,24%, Milano con un meno 3,70%. Dinamica diversa a Londra dove il Ftse 100 ha limitato le perdite al meno 0,16%. Permane un quadro di elevata incertezza sulle prospettive di ripartenza delle economie dopo le catastrofi economiche causate dai lockdown decisi per cercare di limitare la pandemia di coronavirus.

A questo si aggiunge la ripresa delle tensioni retoriche tra amministrazione Trump e Cina, sulle dispute commerciali e sulle responsabilità in merito alla pandemia. Nel frattempo la conferenza annuale del finanziare Warren Buffet, per quanto con indicazioni rassicuranti sulle capacità di recupero degli Usa non ha fornito segnali di chiarezza sulle prospettive di breve termine, salvo che in negativo sul comparto aereo, dato che il finanziere ha rivelato di averne eliminato i titoli dal suo portafoglio.

Sull’area euro e l’Italia, poi, oltre alle indagini che hanno confermato il crollo storico di attività ad aprile nel manifatturiero, incombe la nuova decisione domani della Corte costituzionale della Germania sui programmi di acquisti di titoli della Bce. Lo spread Btp-Bund ha chiuso comunque in limatura a 234 mentre proprio l’istituzione monetaria ha riferito di aver acquistato 103 miliardi di euro di titoli con il suo nuovo programma anti pandemia ad aprile (Pepp), con il totale dal lancio salito a 119 miliardi di euro.

In ripiegamento l’euro, che comunque a 1,0906 dollar non si riporta ai livelli precedenti al direttorio Bce di giovedì 30 maggio (che limitandosi a rafforzare le misure sul credito bancario aveva deluso alcune attese dei mercati).