Domenica 3 maggio 2020 - 14:23

Scuola, Furlan: improponibili turnazioni e didattica a distanza

"Occorre aprire un confronto serio a palazzo Chigi"

Roma, 3 mag. (askanews) – “La ripresa in sicurezza delle attivita’ scolastiche e’ un tema importante e delicato che riguarda milioni di famiglie e di studenti. Occorre aprire un confronto serio a Palazzo Chigi. La turnazione e la didattica a distanza sono improponibili per il livello di poverta’ di tante famiglie e la scarsa diffusione della banda larga”. Lo ha dichiarato via Twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, sulla proposta della ministra della Istruzione Azzolina della ‘turnazione’ a settembre degli studenti nelle aule scolastiche