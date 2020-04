Giovedì 30 aprile 2020 - 15:54

Dal 4 maggio riprende l’operatività dell’aeroporto di Firenze

Negli scali di Firenze e Pisa progetti pilota su sistemi screening

Milano, 30 apr. (askanews) – Toscana Aeroporti comunica che, con effetto dal 4 maggio, riprenderà l’operatività dell’aeroporto di Firenze, in applicazione alle modifiche al Decreto Legge del 12 aprile che prevedono, a partire da lunedì prossimo, l’operatività senza limitazioni per 19 aeroporti nazionali, tra cui Firenze e Pisa che non ha mai cessato la propria attività durante l’emergenza Covid-19.

Su disposizione dell’Enac, la limitazione dell’operatività dell’Aeroporto di Firenze era in vigore dal 14 marzo in applicazione del decreto ministeriale numero 112 del 12 marzo in seguito al quale il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva limitato l’operatività del sistema aeroportuale italiano come misura volta a fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Presso i due scali di Firenze e Pisa sarà possibile avviare progetti pilota su sistemi di screening a tutela della sicurezza di dipendenti, passeggeri e del sistema aeroportuale nel suo complesso.