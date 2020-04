Giovedì 30 aprile 2020 - 14:14

Bce conferma piani acquisti bond e spalanca rubinetti del credito

Tassi negativi rifinanziamenti Tltro a banche e nuove operazioni

Roma, 30 apr. (askanews) – Tassi di interesse inchiodati a zero e avanti con il programma di acquisti straordinari di titoli anti pandemia di Coronavirus alla Bce, il Pepp, che proseguirà fin quando l’emergenza non sarà stata superata e almeno fino a fine anno. Lo ha annunciato l’istituzione, mantenendo l’ammontare del pacchetto a 750 miliardi di euro. Proseguiranno anche le “normali” operazioni di acquisti, al ritmo di 20 miliardi di euro al mese (su cui si è aggiunto il Pepp).

La Bce ha invece annunciato ulteriori agevolazioni sui rifianziamenti alla banche, finalizzati ad assicurare l’afflusso di credito all’economia reale. Le operazioni straordinarie già decise verranno res ancora più convicenti, con tassi negativi (in pratica la Bce retribuirà le banche che richiederanno questi rifinanziamnti Tltro) al meno 0,50% tra giugno 2020 e giugno 2021.

La Bce ha poi annunciato una nuova serie di operazioni di rifinanizmento straordinarie anti crisi pandemica, battezzate “Peltros” volte a contribuire ad assicurare il regolare funzionamento dei mercati: sette aste a rubinetto a partire da questo maggio fino a settembre 2021 a un tasso fisso anche qui negativo, il meno 0,25%.

L’istituzione ribadisce il concetto di esser pronta a rafforzare il suo nuovo piano di acquisti di titoli anti pandemia di Covid-19 (Pepp) e a modificarne la composizione, oltre a poter intervenire su tutti i suoi strumenti, per assicurare il conseguimento dei suoi obiettivi di politica monetaria.

La Bce ha infine confermato i livelli de tassi di interesse: zero sui rifinanziamenti principali, 0,25% sulle operazioni marginali e meno 0,50% e sui depositi delle banche presso la stessa istituzione. Le decisioni sono in linea con di diversi analisti, sebbene abbiano deluso le attese di altri che non escludevano che già oggi procedesse a un annuncio di rafforzamento del Pepp.