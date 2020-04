Giovedì 30 aprile 2020 - 18:01

Bankitalia: più rischi per la stabilità finanziaria, crollo Pil

Stime tra -4% e -12%. Banche, famiglie e imprese più vulnerabili

Roma, 30 apr. (askanews) – La diffusione della pandemia di coronavirus “accresce notevolmente i rischi per la stabilità finanziaria globale”, rischi che “sono in significativo aumento anche in Italia”. Lo sottolinea la Banca d’Italia, secondo cui “per gran parte dei paesi si prospetta un forte calo del Pil nel 2020, con tempi e intensità della ripresa molto incerti. I prezzi delle attività finanziarie hanno subito ampie riduzioni e la loro volatilità è aumentata, la liquidità sui mercati è diminuita. È cresciuta la vulnerabilità dei bilanci di famiglie, imprese e intermediari”.

In Italia, spiega Via Nazionale nel rapporto sulla stabilità finanziaria, “il calo dell’attività economica e le incertezze circa gli effetti di più lungo termine della crisi hanno determinato un netto peggioramento delle condizioni sui mercati finanziari e una forte crescita dei rischi di contagio nel settore bancario. Al momento le previsioni degli analisti sull’entità della riduzione del Pil italiano sono caratterizzate da notevole incertezza: quelle più favorevoli ne indicano una diminuzione del 4%, le più pessimiste di circa il 12%”.

Glv