Giovedì 30 aprile 2020 - 11:14

Abi: raddoppiate in un giorno domande prestiti a Fondo garanzia

Sono circa 57mila per finanziamenti richiesti di oltre 4 miliardi

Milano, 30 apr. (askanews) – L’Abi “esprime soddisfazione per l’accelerata crescita delle domande pervenute al Fondo di garanzia che in un giorno, dal 28 al 29 aprile, sono complessivamente raddoppiate a 56.858 per finanziamenti richiesti di oltre 4 miliardi, di cui 37.463 per le richieste di finanziamenti fino a 25mila euro, con una crescita di oltre il 30%”.

Questa accelerazione – sottolinea l’Abi in una nota – evidenzia che è crescentemente in moto l’applicazione del decreto legge 8 aprile, dopo l’autorizzazione della Commissione europea e dopo gli indispensabili adempimenti attuativi ed organizzativi.