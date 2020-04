Mercoledì 29 aprile 2020 - 09:44

Dl liquidità, Tesoro: per prestiti 25mila euro già 30mila domande

C'è stata una impennata delle richieste negli ultimi giorni

Roma, 29 apr. (askanews) – Sono già 30mila le richieste per i prestiti fino a 25mila euro previsti dal decreto liquidità, con una “impennata” negli ultimi giorni. Lo ha detto Stefano Cappiello, dirigente generale del ministero dell’economia per il sistema bancario, durante un’audizione nella commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario.

“Il Mediocredito Centrale (Mcc) – ha spiegato Cappiello – segnala che sono complessivamente 38.921 le domande arrivate al Fondo di garanzia per le Pmi dal 17 marzo al 27 aprile, per richiedere le garanzie ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti”.