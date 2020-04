Mercoledì 29 aprile 2020 - 15:14

De Micheli: verso un buono per la mobilità alternativa

200 euro per bici o monopattini elettrici. Nasce mobility manager

Roma, 29 apr. (askanews) – Per favorire la mobilità individuale e scoraggiare l’uso dei mezzi pubblici con la Fase 2 al fine di contenere il contagio il governo pensa a un “buono mobilità alternativa pari a 200 euro” per le biciclette in mobilità assistita o per veicoli a propulsione o monopattini elettrici, soprattutto nelle aree metropolitane. Lo ha detto la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli al question time sulla ‘Fase 2’ e la mobilità.

L’esecutivo pensa anche a rendere obbligatorio per le aziende con più di 100 dipendenti e gli enti pubblici l’assunzione di un “mobility manager” che individui le migliori condizioni di trasporto per i dipendenti al fine di contenere la diffusione del Covid-19. “Ho proposto una serie di misure – ha detto – da inserire nel decreto di prossima adozione che prevede un’ipotesi di mobilità alternativa ai mezzi pubblici tra cui modifiche al Codice della strada, piste ciclabili e un abbassamento della soglia per le aziende a 100 dipendenti per l’obbligo entro il quale devono avere il mobility manager che avrà il compito di consigliare le modalità migliori di strasporto per i dipendenti”.

Con la ‘Fase 2’ “si metteranno in movimento circa 3 milioni di persone sull’intero territorio di cui il 10% utilizzeranno i mezzi pubblici”, ha sottolineato il ministro annunciando che “sabato ci sarà un incontro con gli operatori del settore”.

“Occorre che sia le aziende dei trasporti sia l’utenza si attengano all’osservanza di misure necessarie a garantire il regolare svolgimento di questa seconda fase al fine di ulteriormente contenere il gontagio”. La ministra ha ricordato le misure individuate nel settore del trasporto e della logoistica e ha poi aggiunto che tra le nuove misure saranno invece previsti “ove possibile il contingentamento della vendita dei biglietti per far osservare tra i passeggeri la distanza di un metro e l’incentivazione della vendita in modalità telematica per poter copntingentare la vendita dei biglietti”.

Rbr