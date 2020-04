Mercoledì 29 aprile 2020 - 17:27

Cdp e comune di Bologna, collaborazione per 4 nuove linee di tram

"Andare sempre più verso lo sviluppo della mobilità sostenibile"

Roma, 29 apr. (askanews) – Al via la collaborazione tra la Cdp e il comune di Bologna per realizzare quattro nuove linee di tram “per una mobilità più sostenibile”. La Cassa depositi e prestiti e il Comune hanno firmato un protocollo d’intesa “per rafforzare la cooperazione nell’attuazione degli interventi previsti dal Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums)”.

La Cdp “fornirà al Comune consulenza tecnico-finanziaria per supportare interventi di mobilità sostenibile, volti a intensificare la rete di trasporto pubblico locale con la costruzione di quattro nuove linee tramviarie”. L’obiettivo è di “andare sempre più verso lo sviluppo della mobilità sostenibile, in un’ottica green e di riduzione delle emissioni inquinanti”.

La Cdp, in linea con l’intesa firmata il 4 febbraio dall’amministratore delegato Fabrizio Palermo e dal sindaco bolognese Virginio Merola, affiancherà il Comune con le attività di “supporto tecnico sulla progettazione, consulenza amministrativa sui bandi di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di appalto lavori, supporto nella fase di gestione dei contratti”. Per dare corso a questa intesa, è prevista da parte della Cdp “un’assistenza continuativa per rispettare l’iter e imprimere un’accelerazione sui progetti”.

“In Cdp – afferma Tommaso Sabato, direttore Cdp Infrastrutture e Pubblica Amministrazione – abbiamo l’obiettivo di accelerare il processo di sviluppo delle infrastrutture del paese al fianco degli enti locali, ampliando il nostro ruolo: da mero finanziatore a punto di riferimento operativo per tutte le fasi legate alla progettualità delle nuove iniziative. In continuità con la nostra missione, oggi con il Comune di Bologna rafforziamo ulteriormente il modello di coesione con il territorio e la comunità”.

Glv