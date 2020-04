Lunedì 27 aprile 2020 - 16:04

La app della Guida vini Veronelli in inglese e gratis per l’estero

Un iniziativa a sostegno del mercato enologico italiano

Milano, 27 apr. (askanews) – Il seminario permanente Luigi Veronelli ha realizzato per la prima volta una versione digitale in lingua inglese della sua guida ai vini d’Italia, un modo per sostenere e promuovere l’enologia italiana all’estero, in questo particolare momento di difficoltà.

L’associazione, che ha sede in una delle province più martoriate dalla pandemia del nuovo coronavirus, Bergamo, ha inoltre deciso di rendere disponibile questa nuova app in forma totalmente gratuita in tutti i mercati esteri. Grazie alla simbologia e alla scala di valutazione in centesimi, particolarmente apprezzata in ambito internazionale, la nuova applicazione Veronelli’s Gold Guide to Italian Wines consentirà ai professionisti e agli appassionati di tutto il mondo di consultare su smartphone i contenuti essenziali della Guida Oro I Vini di Veronelli 2020, con le informazioni relative alle aziende e ai vini e le valutazioni formulate dai curatori Gigi Brozzoni, Marco Magnoli e Alessandra Piubello. “Un piccolo contributo – spiega una nota – affinché, in ogni luogo del mondo, sia presto possibile brindare con i migliori vini d’Italia e lasciarsi alle spalle questi mesi difficili e dolorosi”.

“Questo periodo di crisi sta mutando profondamente le nostre abitudini, anche nella scelta, nell’acquisto e nel consumo del vino. Pur con mille limitazioni, se in vigna e in cantina il lavoro dei produttori prosegue, è in ambito commerciale che si registrano, oggi, enormi difficoltà. L’annullamento dei maggiori eventi fieristici, la complessità degli approvvigionamenti e la temporanea chiusura, in molti Stati, di ristoranti e pubblici esercizi stanno mettendo a dura prova operatori d’ogni dimensione e tipologia – afferma Andrea Bonini, direttore del Seminario Veronelli – Difficile comprendere, ora, come evolverà lo scenario; desideriamo, tuttavia, dare il nostro contributo al settore favorendo l’incontro tra i migliori vini d’Italia e coloro che, nel mondo, desiderano conoscerli e apprezzarli”.

Questa iniziativa favorisce ulteriormente la cultura del vino, promossa dal Seminario Veronelli grazie al sostegno dei soci e a poche settimane dall’inizio dei lavori di redazione per la Guida Oro I Vini di Veronelli 2021 previsto, come di consueto, nel mese di maggio.