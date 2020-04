Lunedì 27 aprile 2020 - 13:25

Covid, Talk Globe: per fase 2 Innovazione, capacità e sostenibilità

Dibattito in modalità digitale sulla ripartenza del Paese

Roma, 27 apr. (askanews) – Si è tenuto stamane, in modalità digitale, il VideoTalk promosso da Globe Italia e Askanews dal titolo “Innovazione, capacità, sostenibilità per ripartire”. Un’analisi e un dibattito concreto sulla ripartenza animato dalle realtà industriali dell’energia, dell’economia circolare, della chimica sostenibile, dell’agroalimentare e della grande distribuzione assieme ai decisori politici, al mondo informativo, ai tecnici della cabina di regia Benessere Italia e della Task Force di Palazzo Chigi.

Tutti protagonisti di un paese che nell’emergenza non si è spento, ma ha continuato a lavorare e che ora vuole contribuire alla ripresa dell’Italia in sicurezza e sostenibilità. Da Acquirente Unico, Basf Italia, Conai, Heineken Italia passando per A2A, Enel, Edison, Sorgenia. Gli italiani, anche nella pandemia Covid19, sono sempre più consapevoli e coinvolti sui valori della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile: il 71%, secondo l’Ipsos, conosce il concetto di sostenibilità e il 74% ritiene che le aziende debbano considerare le conseguenze del loro business su società e ambiente. Il 52% degli italiani dichiara di avere un’attenzione maggiore, rispetto a 2-3 anni fa, nei confronti dei comportamenti sostenibili delle aziende e il 59% ritiene che a livello globale le emergenze da contrastare siano ambientali e sociali insieme. Questioni di cui Governo, Parlamento e dibattito politico generale non possono prescindere per le azioni future come ribadito nei loro interventi dall’On. Chiara Braga, dal Sen. Paolo Arrigoni, dal Sottosegretario Roberto Morassut e, per le parti di competenza tecnica, dalla Prof.ssa Filomena Maggino presidente della Cabina di regia “Benessere Italia” e componente della “Task Force Fase 2” a Palazzo Chigi.