Lunedì 27 aprile 2020 - 08:54

Adidas: utili a picco nel primo trimestre (-95%), vendite -19%

E per il secondo trimestre stima una perdita dei ricavi del 40%

Milano, 27 apr. (askanews) – Utili a picco per Adidas nel primo trimestre dell’anno a 31 milioni di euro, in flessione del 95% rispetto a un anno prima. Le vendite sono scese del 19% a 4,75 miliardi con la pandemia da Covid-19 che ha imposto la chiusura dei negozi in buona parte del mondo. E il gruppo tedesco si aspetta numeri ancora peggiori nel secondo trimestre, stimando una perdita dei ricavi del 40%. Oltre il 70% dei propri store sono attualmente chiusi, con un aumento del 35% dell’e-commerce nei primi tre mesi dell’anno che ha solo parzialmente controbilanciato la perdita delle vendite.