Domenica 26 aprile 2020 - 15:23

“Recovery fund da 1.500 miliardi entro l’estate” (Gentiloni)

"E' la dimensione ragionevole2

Roma, 26 apr. (askanews) – E’ “attorno ai 1.500 miliardi di euro”, la “dimensione ragionevole” del recovery fund. “E il tempo deve essere ora. Quando dico estate so che l’estate finisce a metà settembre. Penso che luglio è il periodo ragionevole in cui questo fondo deve partire. E’ importante correggere i rischi di squilibrio tra paesi europei, deve partire presto”.

A spiegarlo è stato il Commissario agli Affari economici della Commissione europea Paolo Gentiloni, intervenendo a “Mezz’ora In più” su Rai 3.

“La presidente Von der Leyen non ha detto fifty fifty ma serve un mix – aggiunge Gentiloni – Bisogna lavorare su due obiettivi, considerando che i prestiti non vanno buttati via, perché dipendono dai tassi e dalle scadenze. Ma i finanziamenti a fondo perduto devono essere una parte assolutamente”.

