Mercoledì 22 aprile 2020 - 18:59

Moncler: ricavi primo trimestre -18%, ritirata proposta dividendo

L'ad Ruffini rinuncia a compenso, destinato ad attività benefiche

Roma, 22 apr. (askanews) – Moncler chiude il primo trimestre con i ricavi in forte calo a 310,1 milioni (-18%) per effetto soprattutto del coronavirus. Lo comunica la società dopo il consiglio di amministrazione sui risultati trimestrali, sottolineando che è stata revocata la proposta di distribuzione del dividendo sugli utili del 2019.

I risultati dei primi tre mesi del 2020 “hanno risentito delle stringenti misure di contenimento per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus adottate dai governi dei diversi Paesi in cui opera il gruppo”. I ricavi retail sono stati pari a 236,3 milioni, con una diminuzione del 19% rispetto al primo trimestre del 2019.

Il presidente e amministratore delegato Remo Ruffini ha deciso di rinunciare al compenso variabile e di destinare ad attività benefiche il compenso fisso per il 2020. Anche gli altri consiglieri esecutivi rinunciano ai compensi variabili per il 2020. Il cda ha conferito quindi i poteri al presidente e ad “per riconvocare l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti per l’11 giugno”.

Glv