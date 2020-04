Mercoledì 22 aprile 2020 - 15:55

Dl Aprile, Patuanelli: ristori diretti, aumento 600 euro per 2 mesi

In totale 15 miliardi. Si pensa anche a Srl

Roma, 22 apr. (askanews) – Il governo sta lavorando a misure di ristoro diretto per le imprese e di aumentare per due mesi e non per uno solo i 600 euro finora distribuiti aumentandone l’importo. Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervenendo in Parlamento al question time sul dl liquidità.

“Informo che nel decreto di aprile il Fondo di garanzia avrà una dotazione superiore di altri 4 miliardi – ha spiegato – oltre i 2,5 mld circa che sono già sul Fondo oltre al fatto che durante l’anno il fondo recupera dalla restituzione delle imprese un altro miliardo. Arriveremo nelle prossime settimane ad avere oltre 7 miliardi e mezzo ccon un effetto leva che porta a cifre importanti e questo per le piccole e medie imprese”.

“Ovviamente qui si tratta di dare una liquidità immediata a ristoro ed è quello che stiamo facendo sul decreto di aprile. Ricordo che la misura dei 600 euro che riguarda le persone fisiche che eserciscono l’attività di impresa ma anche i soci lavoratori delle slc e delle sas. C’è una parte del mondo delle imprese che non è qui compreso penso alle srl con meno di 10 dipendenti”, ha aggiunto il ministro.

“Stiamo lavorando – ha poi spiegato al question time – a una misura di ristoro diretto e in più per quanto riguarda quella misura dei 600 euro e che è in fase di studio, il decreto di aprile proporrà una misura di un importo superiore e non per una mensilità sola ma per due mensilità. Una liquidità diretta tra le misure già fatte e quelle in lavorazione di 15 miliardi. Un importo più alto di quello fatto da latri paesi europei”.

Tra le altre misure allo studio il ministro ha parlato di una taglio dei costi delle bollette per le pmi abbattendo oneri di sistema e un contributo parziale o totale per gli affitti.