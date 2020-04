Mercoledì 22 aprile 2020 - 21:28

Coronavirus, mossa Bce per attenuare effetti possibili downgrade

"Garantire che le banche abbiano asset e sostengano l'economia"

Roma, 22 apr. (askanews) – Mossa della Bce per attenuare gli effetti negativi di possibili downgrade da parte delle agenzie di rating. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea “ha adottato misure temporanee per mitigare l’effetto (sulla disponibilità di collaterali) di possibili declassamenti legati alle conseguenze economiche della pandemia di coronavirus”.

La decisione, spiega l’Eurotower, “integra il più ampio pacchetto di allentamento delle garanzie collaterali che è stato annunciato il 7 aprile. Tutte insieme, queste misure mirano a garantire che le banche dispongano di asset sufficienti da mobilitare come garanzie con l’Eurosistema per partecipare alle operazioni per avere liquidità e continuare a erogare finanziamenti all’economia dell’area euro”.

Glv