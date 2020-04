Lunedì 20 aprile 2020 - 21:06

Il prezzo del petrolio inferiore allo zero per la prima volta nella storia

Precipita il valore dei futures a maggio

Roma, 20 apr. (askanews) – Il prezzo del petrolio va sotto zero, per la prima volta nella storia. In una giornata di contrattazioni senza precedenti a New York, i futures sul greggio Wti in scadenza a maggio sono precipitati fino a zero per poi scendere su valori negativi.

Un crollo legato al peggioramento della crisi causata dal coronavirus, con i trader che non vogliono più investire sul petrolio anche per il pesante squilibrio tra domanda e offerta dovuto sempre alla pandemia.

