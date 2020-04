Lunedì 20 aprile 2020 - 13:25

Dl liquidità,Patuelli: per prestiti non in filiali, meglio on line

Le banche da sole non possono salvare l'Italia

Roma, 20 apr. (askanews) – “Oggi dovrebbe essere tutto regolare perché il sabato e la domenica sono stati utilizzati per lavorare a questo fine. Se ci sono disfuzioni, il mondo bancario non è un orologio, qualcuno è più efficiente, qualcuno meno. La cosa importante è non andare in filiale” e privilegiare la “via telematica” anche perché “non vengono date le banconote in contanti (innanzitutto per le leggi del riciclaggio)”. Così il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, a Radio Capital.

Patuelli ha tenuto a sottolineare che non vorrebbe che “fosse diffusa una errata sensazione, cioè che le banche siano i delegati a salvare l’Italia. Noi da soli non riusciamo a salvare l’Italia. Noi portiamo i secchi per spegnere il fuoro dell’emergenza coronavirus, siamo umili nel fare questi lavori” ma “dobbiamo essere agevolati in normative che bisogna siano più semplici” mentre “queste normative così complicate – ha detto – complicano i cittadini e complicano le banche”.

In questo quadro, “le banche stanno facendo un doppio lavoro: prima di tutto le banche sono soggetti privati che sono stati quasi militarizzati con obblighi di legge a fare delle cose che per essere precisi le banche, chi ci lavora tutti giorni che io ringrazio in continuazione, fanno con uno spirito di doppia emergenza: l’emergenza del coronavirus e l’emergenza di tutte queste moratorie che stiamo applicando a centinaia di migliaia, e ora le anticipazioni di liquidità”.