Domenica 19 aprile 2020 - 16:02

Patuelli(Abi): se documenti ok 25.000 euro erogati in 24 ore

Per cifre più alte manca ancora piattaforma informatica Sace

Roma, 19 apr. (askanews) – L’erogazione dei 25.000 euro per i piccoli imprenditori avverrà in 24 ore se i documenti da allegare alla domanda sono in regola. Lo ha assicurato il presidente dell’Associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, intervistato a TgCom24.

“Se si portano le carte che il decreto legge impone e si completa la domanda in una giornata si ottengono” ha detto “se non si rompono i computer e se non ci sono impatti si altro genere, l’operazione è studiata per far ottenere i 25mila euro in una gornata, naturalmente avendo tutti i documenti”.

L’operazione, ha aggiunto, “è più complicata oltre i 25.000 euro visto che ci sono delibere da assumenere perchè la garanzia dello Stato non è al 100% e perché la Sace non ha fornito ancora la piattaforma informatica”.