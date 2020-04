Domenica 19 aprile 2020 - 16:51

Ho proposto assegno per ogni figlio fino ai 14 anni (Bonetti)

Al lavoro per un'offerta di sostegno all'educazione e alla custodia

Roma, 19 apr. (askanews) – “Alle famiglie, mai come in questo momento, serve progettualità e visione. Un figlio non è ‘una tantum’ ed è il motivo per il quale la proposta che ho presentato prevede un assegno per ogni figlio, almeno fino ai 14 anni, da aprile a dicembre, secondo il reddito Isee: 160 euro per redditi inferiori a 7mila euro, 120 per redditi tra i 7 e i 40mila euro, 80 euro per redditi superiori”: lo ha scritto su Facebook la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.

“Allo stesso modo – ha aggiunto Bonetti – sono al lavoro per strutturare un’offerta di sostegno all’educazione e alla custodia dei figli: congedi parentali estesi, voucher baby sitter ma anche creazione di una rete che coinvolga terzo settore, volontariato, comuni per aiutare concretamente le famiglie e offrire occasioni di attività ludiche, ricreative, motorie, appena il lockdown sarà terminato”.

“Alle famiglie – sottolinea la ministra – occorrono garanzie e risposte concrete e tempestive, che le sostengano nella responsabilità inderogabile che i genitori hanno verso i figli. Non servono promesse, ma prontezza d’impegno e la certezza di una comunità Paese che le supporta.Mai come ora l’educazione delle giovani generazioni deve essere responsabilità di tutti”.

“Sono i pilastri anche del Family act, che – conclude Bonetti – dovrà diventare la misura strutturale su cui costruire in modo solido e stabile un nuovo paradigma delle politiche familiari dal 2021”.

Gtu/Int11