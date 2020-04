Sabato 18 aprile 2020 - 13:55

Baretta: nel decreto aprile 3 mld a comuni e reddito di emergenza

Varo alla fine della prossima settimana

Roma, 18 apr. (askanews) – Risorse per 3 miliardi a fondo perduto per i comuni, aumento del bonus da 600 a 800 euro, proroga della cassa integrazione e reddito di emergenza.

Sono alcune delle misure che entreranno nel decreto aprile, spiegate nel corso di una conferenza stampa dal sottosegretario all’economia, Pier Paolo Baretta.

Lunedì, ha aggiunto, si dovrebbe tenere il Consiglio dei ministri per la richiesta di scostamento del deficit al Parlamento mentre il decreto aprile dovrebbe essere varato “alla fine della prossima settimana”.

“Ieri pomeriggio si è tenuto un incontro tra Gaultieri e i rappresentanti di Anci e Upi – ha riferito Baretta – ed è stato ipotizzato uno stanziamento di 3 miliardi che verrà inserito nel decreto aprile che pensiamo venga deficito alla fine della prossima settimana”.

“E’ una cifra importante, significativa ma non definitiva – ha aggiunto – è previsto un monitoraggio non solo per la distribuzione ma per capire se la cifra sarà suffiente per compensare le minori entrate per tributi e tariffe e le maggiori spese per gli inerventi per il coronavirus. Tre miliardi per i comuni a fondo perduto, signifca una boccata di ossigeno”.

“Ci sarà certamete un allungamento del periodo della cig – ha aggiunto Baretta – non abbiamo ancora deciso il numero delle settimane che è collegato ai tempi della ripartenza ma certamente ci sarà un allungamento della cig e la trasformazione dei 600 euro in 800”.

Nel decreto aprile, ha aggiunto il Sottosegretario, “c’è poi la costituzione di reddito di emergenza che riguarderà quella fascia di popolazione che si trova senza entrate, senza reddito e senza ammortizzatori sociali”.

Per il reddito di emergenza, Baretta ha spiegato poi che devono ancora essere definite modalità di erogazione e risorse: “Ci sono diverse opionioni su chi lo dovrà erogare. La mia è netta ed è che devono essere i comuni ma ci sono opinioni diverse nel governo, ci sono competenze diverse col ministero del Lavoro e con l’Inps. Anche le cifre non sono ancora definite, in qualche intervista la ministra Catalfo ha parlato di 3 miliardi ma dipenderà dalla valutazione della platea”.