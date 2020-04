Venerdì 17 aprile 2020 - 17:47

Lufthansa: quasi completati voli rimpatrio, 90mila persone a casa

"In un mese 437 voli speciali delle compagnie aeree del gruppo"

Roma, 17 apr. (askanews) – Il gruppo Lufthansa ha quasi completato il programma di voli di rimpatrio legato alla pandemia di coronavirus, con circa 90mila turisti e viaggiatori riportati a casa. “Dopo poco più di un mese – afferma la società tedesca – i programmi di rimpatrio di diversi governi europei e di numerosi operatori del turismo sono stati quasi del tutto completati. Tutte le compagnie aeree del gruppo Lufthansa hanno contribuito a sostenere i rispettivi governi fornendo un importante numero di voli di rimpatrio”.

Dal 13 marzo, 437 voli speciali delle compagnie aeree del gruppo “sono partiti da 106 aeroporti in tutto il mondo (dalla Nuova Zelanda fino al Cile) tutti diretti in Europa. Nei prossimi giorni ne seguiranno altri”. I governi di Germania, Austria, Svizzera e Belgio in particolare, ma anche tour operator e compagnie di crociera, “hanno chiesto questi voli di ritorno, operati da Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Edelweiss, Eurowings, Lufthansa e Swiss. Al momento, l’ultimo volo speciale di Lufthansa dovrebbe arrivare a Francoforte alle 9 di lunedì 20 aprile da Lima”.

Lufthansa ed Eurowings sono stati incaricati dal ministero degli esteri di Berlino “di far tornare in Germania più di 34mila tedeschi e cittadini dell’Unione Europea dalle loro case vacanza e dai loro luoghi di residenza, alcuni dei quali molto lontani”.

Il gruppo Lufthansa ha inoltre “operato già 94 voli speciali cargo con a bordo forniture di soccorso. A oggi Eurowings ha compiuto 27 ‘voli di soccorso’ con circa 2.500 passeggeri a bordo, mentre sono altri nove quelli attualmente in programma”.

Glv