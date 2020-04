Giovedì 16 aprile 2020 - 18:28

Veneto e Friuli con la Lombardia: “La ‘Fase 2’ dal 4 maggio”

Zaia: il piano è pronto. Cirio (Piemonte): ancora rischi, cautela

Roma, 16 apr. (askanews) – Dopo la Lombardia si allunga la lista delle Regioni del Nord (a guida Lega) che spingono per interrompere il lockdown dal 4 maggio e in qualche modo prefigurano la possibilità di scavalcare il governo sulla partenza della “Fase 2” nell’emergenza coronavirus. Oggi anche i governatori di Veneto e Friuli Venezia Giulia – quest’ultima che potrebbe comunque far leva sul suo statuto speciale – si sono esposti: “La deadline è il 4 maggio”, ha avvisato Luca Zaia, mentre per Massimiliano Fedriga “bisogna riaprire presto, altrimenti la gente non morirà per il coronavirus, ma di fame”.

Meno netto invece il presidente del Piemonte, Alberto Cirio (Forza Italia): ritiene comunque che “il Paese ha bisogno di ripartire”, ma va fatto “in sicurezza” e “con cautela” perchè i “rischi purtroppo non si sono ancora esauriti”, per cui il ritorno alla normalità deve essere “progressivo”.

Secondo Zaia, che ha parlato nel punto stampa alla Protezione civile, il piano è pronto: “Spero che dal 4 maggio, se ci sono i presupposti da parte del mondo scientifico si possa ripartire con tutto, inclusi parrucchieri, estetiste, ovviamente con misure di protezione e sanificazione,per mettere anche loro in condizione di lavorare. Dal 4 maggio, saremo tutti pronti con dispositivi e regole negoziati con parti sociali e mondo del lavoro per aprire, si sta facendo a livello nazionale, non escludo che alcune attività possano essere messe in griglia di partenza un pò prima, ma la deadline è il 4 maggio”.

Quanto alla posizione della Lombardia, per Zaia “la valutazione del presidente Fontana è legittima alla luce di provvedimenti che vuole adottare”, ha spiegato: “Ho sentito il ministro Speranza stamattina, so per certo che stanno definendo una bozza sul fronte delle riaperture e probabilmente la base di partenza potrebbe essere quella del 14 marzo di accordo con parti sociali e mondo datoriale. Noi abbiamo completato un master plan per la riapertura con regole uguali per tutti che affronteremo domani nel corso di una video conferenza con parti sociali e mondo datoriale. Proporremo una nostra bozza. Ci sono aziende virtuose – ha proseguito – che hanno aperto con codici e deroghe con protocolli loro, rispettando tutte le regole dall’ingresso e uscita dai wc aziendali con nome e cognome e la sanificazione con prodotto da distribuire in tutti i locali. La direzione è presa e i dati ci fanno ben sperare: il trend dell’infezione è in calo”, ha concluso Zaia.

Il presidente friulano Fedriga è sulla stessa linea e si è detto “convinto che bisogna riaprire presto. Altrimenti la gente non morirà per il coronavirus, ma morirà di fame. Stiamo lavorando con il Governo per poter riaprire in sicurezza. Abbiamo avuto diverse interlocuzioni in cui abbiamo ribadito la necessità di un piano di riapertura per dare certezza alle imprese e ai lavoratori, ora serve dare risposte. Dobbiamo mettere insieme tutte le esigenze per l’attenuazione del rischio sanitario e poter riaprire. E’ necessario lavorare in modo collaborativo con tutte le istituzioni”, ha concluso Fedriga.

Anche secondo Alberto Cirio, governatore del Piemonte, “il nostro Paese ha bisogno di ripartire, ne hanno bisogno le nostre aziende, le nostre famiglie, i nostri territori”, ma “è anche necessario non abbassare la guardia nei confronti di questo virus e dei suoi rischi di propagazione. Rischi che purtroppo non si sono ancora esauriti. Abbiamo bisogno di ripartire e di poterlo fare in sicurezza. Questo significa che dovremo imparare a convivere con il coronavirus e con le misure necessarie a contenerlo e a proteggere ognuno di noi”.

“Il Piemonte sta lavorando da settimane con il sistema produttivo e i rappresentanti degli enti locali al modo per avviare un progressivo ritorno alla normalità. O, meglio, a quella che sarà una nuova ‘normalità’. Una sfida complessa per tutti, ma anche l’unico modo per ricominciare”, ha concluso Cirio.

Sav/Int11