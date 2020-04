Giovedì 16 aprile 2020 - 15:13

Le parole di Carlo Bonomi, il neo presidente di Confindustria

"Indebitare imprese non è la strada giusta. Insieme dobbiamo cambiare l'Italia"

Roma, 16 apr. (askanews) – “Credo che la strada di far indebitare le imprese non sia la strada giusta”. Lo ha detto il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi. “Vanno benissimo i comitati di esperti, ma la loro proliferazione dà il senso che la politica non ha capito, non sa dove andare.

Abbiamo un comitato a settimana, senza poteri”, ha aggiunto.

“Il tempo, purtroppo, è nostro nemico e rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene del valore aggiunto mondiali”, ha concluso.

Bonomi ha quindi aggiunto: Abbiamo di fronte “due obiettivi: riprendere le produzioni, perchè solo quelle danno reddito e lavoro e non certo lo Stato, ed evitare una seconda ondata di contagio che ci porterebbe a nuove misure di chiusura che sarebbero drammatiche e devastanti. Per noi questa sfida si pone oggi e non tra tre mesi”.

Quanto alla situazione economica, secondo Bonomi “Dopo 11 anni dalla crisi del 2008, noi non avevamo ancora raggiunto il Pil del pre-crisi. Ora si è aperta una nuova voragine e questa voragine sarà tremenda perchè arriva su un Paese che strutturalmente era ancora debole. Il mondo che si aprirà sarà globalizzato” e la soluzione non può essere “chiudersi nei propri confini”.

Secondo Bonomi “insieme dobbiamo cambiare, insieme dobbiamo cambiare l’Italia. Abbiamo una grande occasione, in un momento molto drammatico, che forse abbiamo la possibilità di fare quelle modifiche strutturali del Paese di cui il Paese ha bisogno. Gli anni che avremo di fronte – ha aggiunto – saranno anni che ci chiederanno molta dedizione, molta passione civile. Quella passione e quella dedizione che hanno portato i nostri padri, le nostre imprese, a ricostruire l’Italia nel Dopoguerra. Per questo ci sarà bisogno dell’impegno di tutti”.

