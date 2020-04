Giovedì 16 aprile 2020 - 15:46

Coronavirus, Elkann: crisi senza precedenti, settimane difficili

Vertici Ferrari hanno rinunciato ai compensi per aiuti a Modena

Roma, 16 apr. (askanews) – Con la pandemia di coronavirus “stiamo vivendo una crisi senza precedenti”. Lo ha affermato il presidente della Ferrari, John Elkann, aprendo l’assemblea degli azionisti sul bilancio 2019. “Le ultime settimane sono state difficili per tutti – ha sottolineato – e noi di Ferrari abbiamo lavorato duramente per fornire il massimo sostegno possibile nell’emergenza Covid- 19, in modo particolare all’interno della nostra comunità”.

“Vorrei cogliere l’occasione – ha spiegato Elkann – per ringraziare per la loro generosità i membri del consiglio di amministrazione Ferrari, Louis Camilleri e tutto il senior management team che, insieme a me in qualità di presidente, hanno rinunciato, in parte o interamente, al loro compenso per il resto di quest’anno al fine di fornire gli aiuti necessari a Modena, Maranello e alle zone limitrofe, tra cui la fornitura di beni di prima necessità, di computer e lavagne digitali alle scuole primarie e secondarie per aiutare a garantire la continuità dell’istruzione sia durante che dopo la crisi, e la creazione di importanti fondi per molti ospedali locali della nostra zona”.